Російський клуб потрапив в скандал через жарт про отруту "Новачок": фото
Російський футбольний клуб "Балтика" оскандалився, анонсуючи майбутній трансфер гравця в мережі.
У пресслужбі клубу вирішили пожартувати про отруту "Новачок" і отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Відповідний пост з'явився на сторінці клубу в соцмережі.
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"За офіційними даними, в організмі футбольного клубу "Балтика" виявлений "Новачок", – говорилося в пості, у якому також було розміщено фото берлінської клініки Charite, де проходить лікування Навальний.
Отруєння Олексія Навального: головне
- 20 серпня російський опозиціонер летів з Томська до Москви, у літаку йому стало погано. Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували, він впав у кому.
- Російські медики заявляли, що не знайшли в аналізах Навального отрути. А причина такого стану, на їхню думку, була в порушеному обміні речовин.
- 22 серпня політика перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте". 2 вересня німецькі лікарі разом з експертами з Бундесверу оголосили, що опозиціонера отруїли "Новачком".
- Нещодавно Навальний вийшов з коми та почав реагувати на оточення. Однак говорити про те, наскільки сильно отруєння вплинуло на організм – наразі зарано.
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