Російський футбольний клуб "Балтика" оскандалився, анонсуючи майбутній трансфер гравця в мережі.

У пресслужбі клубу вирішили пожартувати про отруту "Новачок" і отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Відповідний пост з'явився на сторінці клубу в соцмережі.

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"За офіційними даними, в організмі футбольного клубу "Балтика" виявлений "Новачок", – говорилося в пості, у якому також було розміщено фото берлінської клініки Charite, де проходить лікування Навальний.

Отруєння Олексія Навального: головне