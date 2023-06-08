Оккупанты позорно украли лого запорожского Металлурга: жалкая копия и бесценный оригинал

Россияне продолжают доказывать, что есть "люди" без фантазии. Страна-террористка совершила очередную кражу у украинского спорта.

Дагестанский футбольный клуб ЛФК Муцалаул позорно украл логотип украинского футбольного клуба Металлурга из Запорожья. Это уже вторая подобная спортивная кража в исполнении россиян за последние два месяца.

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Страна 404 не может жить без краж

Запорожский Металлург использует этот логотип еще с 2017-го года. Российский клуб начал использовать этот символ только с 2021-го.



Россия украла лого у запорожского Металлурга / Коллаж 24 Канала

Напомним, что в мае стало известно о первой подобной краже. Тогда русский ДЮСШ Дачный скопировал один в один эмблему украинского клуба Днепра, прекративший свое существование четыре года назад. Тогда россияне тоже не стали ничего менять в украденном лого, а просто вставили название своей команды.

Однако не спортом единственным. Русские умудряются перевести на свой враждебный язык наши песни и презентовать их, как новые русские треки.

Отметим, что запорожский Металлург продолжает борьбу за выход в УПЛ. Клуб выиграл у Карпат место в переходных матчах, где сыграет против ровенского Вереса. Первая встреча состоится уже 10 июня на стадионе "Украина" во Львове. Ответный матч – 14 июня в Ровно.