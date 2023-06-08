Оккупанты позорно украли лого запорожского Металлурга: жалкая копия и бесценный оригинал
Источник:твиттер Zorya Londonsk
Россияне продолжают доказывать, что есть "люди" без фантазии. Страна-террористка совершила очередную кражу у украинского спорта.
Дагестанский футбольный клуб ЛФК Муцалаул позорно украл логотип украинского футбольного клуба Металлурга из Запорожья. Это уже вторая подобная спортивная кража в исполнении россиян за последние два месяца.
Смотрите также Родители защитника Динамо попали в водяную ловушку в Херсоне после подрыва Каховской ГЭС
Страна 404 не может жить без краж
Запорожский Металлург использует этот логотип еще с 2017-го года. Российский клуб начал использовать этот символ только с 2021-го.
Россия украла лого у запорожского Металлурга / Коллаж 24 Канала
Напомним, что в мае стало известно о первой подобной краже. Тогда русский ДЮСШ Дачный скопировал один в один эмблему украинского клуба Днепра, прекративший свое существование четыре года назад. Тогда россияне тоже не стали ничего менять в украденном лого, а просто вставили название своей команды.
Однако не спортом единственным. Русские умудряются перевести на свой враждебный язык наши песни и презентовать их, как новые русские треки.
Отметим, что запорожский Металлург продолжает борьбу за выход в УПЛ. Клуб выиграл у Карпат место в переходных матчах, где сыграет против ровенского Вереса. Первая встреча состоится уже 10 июня на стадионе "Украина" во Львове. Ответный матч – 14 июня в Ровно.