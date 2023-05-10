Российская ДЮСШ Дачный решила изменить свой логотип. Однако россияне решили не заморачиваться, а просто владельцы чужой идеей.

Вот так Сборная Украины вызвала волейболиста, игравшего в России после начала полномасштабной войны

Россияне могут заниматься только плагиатом

Российский детско-юношеский клуб полностью скопировал эмблему бывшего футбольного гранда Украины – Днепра, прекратившего свое существование в 2019 году. Россияне не стали ничего менять в дизайне лого, а лишь сменили название Днепр на свое.



Россияне украли лого Днепра / Скриншот из соцсетей Дачного

О краже сообщил фанат днепровского клуба Владислав Титарев, являющийся соучредителем благотворительного фонда "Народная армия". Этот фонд в 2015 году основал бывший нападающий Днепра и сборной Украины Роман Зозуля.



Лого Днепра украл российский ДЮСШ / Скриншот из соцсетей Дачного

Россияне продолжают воровать чужое, ведь нет никакой фантазии придумать свое. После 24 февраля 2022 года россияне перевели на свой гадкий язык украинские песни и презентовали их, как новые российские треки.

Днепр, пропавший с футбольной карты Украины, в своей истории получил немало достижений. Клуб под руководством Мирона Маркевича дошел до финала Лиги Европы-2014/52015.

Еще раньше дважды стал чемпионом СССР, завоевал по одному разу Кубок и Суперкубок СССР. Дважды побеждал в Кубке федераций футбола СССР.

Уже при независимой Украине Днепр в течение двух лет был серебряным призером чемпионата и трижды выходил в финал Кубка страны.

Отметим, что в ноябре 2015-го основали клуб с почти идентичным названием Днепр-1. В сезоне-2022/2023 днепровский коллектив претендует на чемпионство в УПЛ, за которое борется с Шахтером и Зарей. Борьба продолжается до последнего тура. Сейчас днепряне проигрывают лидерам сезона "горнякам" всего в 3 балла. Зато имеют преимущество над луганским соперником в 2 очка.