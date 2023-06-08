Дагестанський футбольний клуб ЛФК Муцалаул ганебно поцупив логотип українського футбольного клубу Металургу із Запоріжжя. Це вже друга подібна спортивна крадіжка у виконанні росіян за останні два місяці.

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Країна 404 не може жити без крадіжок

Запорізький Металург використовує це лого ще з 2017-го року. Натомість російський клуб почав використовувати цей символ лише з 2021-го.



Росія вкрала лого у запорізького Металурга / Колаж 24 Каналу

Нагадаємо, що у травні стало відомо про першу подібну крадіжку. Тоді російська ДЮСШ Дачний скопіював один в один емблему українського клубу Дніпра, який припинив своє існування чотири роки тому. Тоді росіяни теж не стали нічого змінювати у вкраденому лого, а просто вставили назву своєї команди.

Однак не спортом єдиним. Росіяни примудряються переклали на свою ворожу мову наші пісні та презентувати їх, як нові російські треки.

Відзначимо, що запорізький Металург продовжує боротьбу за вихід в УПЛ. Клуб виграв у Карпат місце у перехідних матчах, де зіграє проти рівненського Вереса. Перша зустріч відбудеться вже 10 червня на стадіоні "Україна" у Львові. А матч-відповідь – 14 червня у Рівному.