Бывший хоккеист ЦСКА Станислав Агафонов умер от передозировки наркотиками во Всеволожске. 34-летнего Агафонова обнаружили в коттедже деревни Вартемяги, которая находится в Ленинградской области.

Рядом лежали ложка, шприцы и белый порошок. Нашел Агафонова тренер, который жил в этом же доме, сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

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Агафонову было 34 года. После завершения карьеры он работал тренером, а также увлекался религией.

Что известно о карьере Агафонова

Агафонов ранее выступал в системах Крыльев Советов, Спартак, ЦСКА, а также Твери.

Профессиональная карьера у хоккеиста не сложилась. С 2012 года он работал частным тренером в Санкт-Петербурге.

В интервью весной 2020 года Агафонов рассказал о мечте – он хотел, чтобы в России сочетались вера и спорт.