Известный 34-летний российский хоккеист умер от передозировки наркотиками
Бывший хоккеист ЦСКА Станислав Агафонов умер от передозировки наркотиками во Всеволожске. 34-летнего Агафонова обнаружили в коттедже деревни Вартемяги, которая находится в Ленинградской области.
Рядом лежали ложка, шприцы и белый порошок. Нашел Агафонова тренер, который жил в этом же доме, сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".
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Агафонову было 34 года. После завершения карьеры он работал тренером, а также увлекался религией.
Что известно о карьере Агафонова
Агафонов ранее выступал в системах Крыльев Советов, Спартак, ЦСКА, а также Твери.
Профессиональная карьера у хоккеиста не сложилась. С 2012 года он работал частным тренером в Санкт-Петербурге.
В интервью весной 2020 года Агафонов рассказал о мечте – он хотел, чтобы в России сочетались вера и спорт.
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