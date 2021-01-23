Російські хокеїсти вкотре показали свою жорстокість. Цього разу в матчах молодіжних команд. Гра між Омськими яструбами та Кузнецькими ведмедями мало не закінчилася трагедією.

Наприкінці зустрічі сталася сутичка між захисником господарів Тимофієм Давидовим та нападником гостей Демідом Панічкіним. Закінчилося все тим, що обоє хокеїстів опинилися на льоду. Під час падіння Панічкін вдарився головою об лід та втратив свідомість. І тоді Давидов взяв і ще раз вдарив головою об лід суперника, який вже був без свідомості.

Дивіться відео бійки між російськими хокеїстами (обережно, сцени насилля, 18+)

Панічкіна з льоду забирали лікарі. Його одразу ж відправили до лікарні. Там у нього діагностували черепно-мозкову травму.

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Давидова ж спочатку видалили до кінця матчу. Вже згодом його дискваліфікували на чотири матчі, а також оштрафували.

Омські яструби та Кузнецькі ведмеді мали між собою зіграти наступний матч 23 січня. Але гості відмовилися виходити на гру. Головний тренер команди це пояснив тим, що його хокеїсти перебувають у шоковому стані після того, що сталося напередодні. Але на російських чиновників це мало вплинуло. І вони зарахували команді технічну поразку.