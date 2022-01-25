Во втором периоде Вашингтон, за который выступает Овечкин, проигрывал в домашнем матче Лас-Вегаса 0:1. Когда команды играли 5 на 3, российский хоккеист нанес один из ударов. Но попал точно в голову голкиперу, сломав его маску.

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"Пожалуй, это был самый сильный бросок, который попал мне в голову. Стало немного страшно, потому что я почувствовал, как каркас маски прогнулся. Он его сломал. Это немного пугает. Я щекой почувствовал, как маска прогнулась. Мне повезло, что я только этим отделался", – рассказал голкипер после матча.

Игру Ленеру пришлось доигрывать в запасной маске.

В общем голкипер удачно провел этот матч, совершив сразу 34 сейва.

Также он прервал семиматчевую голевую серию Овечкина.