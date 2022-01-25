У другому періоді Вашингтон, за який виступає Овєчкін, програвав в домашньому матчі Лас-Вегасу 0:1. Коли команди грали 5 на 3, російський хокеїст завдав один з ударів. Але влучив точно в голову голкіперу, зламавши його маску.

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"Мабуть, це був найсильніший кидок, який влучив мені в голову. Стало трохи страшно, бо я відчув, як каркас маски прогнувся. Він його зламав. Це трохи лякає. Я щокою відчув, як маска прогнулась. Мені пощастило, що я тільки цим відбувся", – розповів голкіпер після матчу.

Гру Ленеру довелося догравати в запасній масці.

Загалом голкіпер вдало провів цей матч, здійснивши одразу 34 сейви.

Також він перервав семиматчеву гольову серію Овєчкіна.