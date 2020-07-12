22-летний российский хоккеист Артем Иванюженков насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье. Спортсмен был за рулем автомобиля BMW X6, который принадлежит его матери.

Машина сбила мужчину рядом с остановкой, от полученных травм пострадавший скончался на месте, сообщает Шахти.SU.

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Летальная авария

Хоккеист не нарушал правила дорожного движения, алкоголя в его крови не было обнаружено. С места после аварии он не скрывался. Полиция выясняет все детали происшествия и устанавливает, кто был виновником в аварии.

Российские СМИ рассказывают, что велосипедист попытался проскочить перед BMW, а Иванюженков не успел затормозить.

BMW, которым передвигался хоккеист / Mash

Артем Иванюжеков является сыном экс-министра по физической культуре, спорту и туризму Бориса Иванюженкова. Подчеркнем, что это не первый случай у его сыновей.

Четыре года назад старший сын Иванюженкова, Антон, находясь за рулем внедорожника BMW X6 врезался в остановку общественного транспорта в Подольске. В результате аварии пострадали два человека.

22-летний виновник был отправлен под домашний арест. В августе дело было закрыто из-за примирения сторон. Пострадавшие получили компенсации и заявили, что не имеют претензий к парню, который был за рулем.

Авария с участием 22-летнего хоккеиста / Mash

Добавим, что Борис Иванюженков является президентом федерации бокса России, первый вице-президент Паралимпийского комитета страны. В 1999/07 годах возглавлял Министерство по физической культуре, спорту и туризму.

Что известно об Артеме Иванюженкове

Артем Иванюженков в сезоне 2016/17 выступал в КХЛ в составе "Витязя", проведя лишь 2 матча. В сезоне 2019/20 он выступал за ряд американских команд: "Сан-Хосе Барракуда" (АХЛ), "Орландо Солар Берс" (ECHL) и "Норфолк Едмиралс" (ECHL). В составе последнего забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи в 26 матчах.