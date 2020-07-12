22-річний російський хокеїст Артем Іванюженков на смерть збив велосипедиста в Підмосков'ї. Спортсмен був за кермом автомобіля BMW X6, який належить його матері.

Машина збила чоловіка поруч із зупинкою, від отриманих травм потерпілий помер на місці, повідомляє Шахти.SU.

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Летальна аварія

Хокеїст не порушував правила дорожнього руху, алкоголю в його крові не було виявлено. З місця після аварії він не переховувався. Поліція з'ясовує всі деталі пригоди та встановити. хто був винуватцем у аварії.

Російські ЗМІ розповідають, що велосипедист спробував проскочити перед BMW, а Іванюженков не встиг загальмувати.



BMW, яким пересувався хокеїст / Mash

Артем Іванюжеков є сином ексміністра з фізичної культури, спорту і туризму Бориса Іванюженкова. Підкреслимо, що це не перший випадок у його синів.

Чотири роки тому старший син Іванюженкова, Антон, перебуваючи за кермом позашляховика BMW X6, врізався у зупинку громадського транспорту в Подольську. В результаті аварії постраждали дві людини.

22-річний винуватець був відправлений під домашній арешт. У серпні справу було закрито за примиренням сторін. Потерпілі отримали компенсації і заявили, що не мають претензій до хлопця, який був за кермом.



Аварія за участь 22-річного хокеїста / Mash

Додамо, що Борис Іванюженков є президентом федерації боксу Росії, перший віцепрезидент паралімпійського комітету країни. У 1999/07 роках очолював Міністерство з фізичної культури, спорту і туризму.

Що відомо про Артема Іванюхекова

Артем Іванюженков в сезоні 2016/17 виступав у КХЛ у складі "Витязя", провівши лише 2 матчі. У сезоні 2019/20 він виступав за ряд американських команд: "Сан-Хосе Барракуда" (АХЛ), "Орландо Солар Берс" (ECHL) і "Норфолк Едміралс" (ECHL). У складі останнього забив 6 голів і зробив 4 гольові передачі в 26 матчах.