Бывший футболист и тренер "Шахтера" Владимир Сальков умер 9 июля в возрасте 83 лет. Причина смерти не известна.

Об этом сообщает официальный сайт донецкого "Шахтера".

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Карьера Владимира Салькова в "Шахтере"

Легендарный футболист провел за "Шахтер" 259 поединков и забил 3 мяча. Сальков был капитаном "горняков", которые стали дважды подряд, в 1961 и 1962 году, обладателями Кубка СССР.

Закончив играть, Сальков возглавлял ждановский "Металлург", а также донецкий"Шахтер", московское "Торпедо" и волгоградский "Ротор".

С 1982-го по 1983 год и с 1989-го по 1990-й он был главным тренером олимпийской сборной СССР. С 2003-го по 2007 год Сальков был спортивным директором московского ЦСКА. Именно российский клуб первым и сообщил о смерти Владимира Максимовича.