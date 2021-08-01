Старт гран-при Венгрии отметился массовой аварией. Из-за этого гонку остановили на 15 минут, а продолжить ее не сумели сразу пять пилотов.

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Несмотря на то, что за это время трасса высохла, а дождь прекратился, многие пилоты отправились на пит-стоп. Среди них и Мазепин.

Когда он проезжал по пит-лейну и готов был свернуть к своим механикам, перед ним возник Кими Райкконен На Alfa Romeo. Произошло столкновение, после которого Мазепин уже не сумел вернуться в гонку. У него была сломана передняя правая подвеска.

Райкконена после этого оштрафовали на 10 секунд.