Старт гран-прі Угорщини відзначився масовою аварією. Через це гонку зупинили на 15 хвилин, а продовжити її не зуміли одразу п'ять пілотів.

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Зважаючи що за цей час траса висохла, а дощ перестав падати, чимало пілотів відправилися на піт-стоп. Серед них і Мазепін.

Коли він проїжджав по піт-лейну і готовий був звернути до своїх механіків, перед ним виник Кімі Райкконен на Alfa Romeo. Відбулося зіткнення, після якого Мазепін вже не зумів повернутися в гонку. В нього була зломана передня права підвіска.

Райкконена після цього оштрафували на 10 секунд.