Что известно о фильме Schumacher

Фильм называется Schumacher. Премьера приурочена к 30-летию дебюта Михаэля Шумахера в Формуле-1 на Гран-при Бельгии.

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Фильм был снят при полном содействии семьи и менеджмента Шумахера. Лента рассказывает о карьере немецкого пилота от картинга в Керпене к его рекордного седьмого чемпионства в Формуле-1 в 2004 году.

Также в фильме есть интервью с его женой Коренной, двумя детьми Михаэля – Миком и Джиной-Марией, а также бывшими соперниками.

Schumacher обещает архивные материалы, показывающие "много граней его личности".

Фильм должен был выйти еще в конце 2019 года, но создатели ленты не укладывались в сроки из-за большого объема архивного материала. Поэтому выход сначала был перенесен на 2020 год. В итоге фильм выйдет осенью 2021-го.

Продюсером фильма выступил Бенджамин Сейкель, а режиссером – Ванесса Нокер.