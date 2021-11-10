Российский гонщик из Формулы-1 попал в скандал в ночном клубе: видео

Российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин, который выступает за команду Haas, посетил ночной клуб в Мексике и оказался в центре скандала.

В сети появилось видео, где 22-летний гонщик на повышенных тонах общается с охранником. Как утверждает испанское издание, в итоге Мазепина выгнали из заведения. Причина конфликта сторон неизвестна.

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Отмечается, что Мазепин пришел в ночной клуб в компании 23-летнего Джорджа Рассела (Williams) и 25-летнего Александра Албона (Toro Rosso).

Что известно о Мазепине