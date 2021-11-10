В сети появилось видео, где 22-летний гонщик на повышенных тонах общается с охранником. Как утверждает испанское издание, в итоге Мазепина выгнали из заведения. Причина конфликта сторон неизвестна.
К слову Российский гонщик Мазепин попал в аварию на пит-лейне и вылетел из гонки Формулы-1
Отмечается, что Мазепин пришел в ночной клуб в компании 23-летнего Джорджа Рассела (Williams) и 25-летнего Александра Албона (Toro Rosso).
Что известно о Мазепине
- Никита Мазепин проводит свой дебютный сезон в Формуле-1. Однако больше запомнился не своей игрой, а скандалами и авариями.
- Он получил место в команде Haas, где его отец – совладелец "Уралкалия" – стал главным спонсором. А ливрея автомобиля выполнена в цветах российского флага.
- В дебютной гонке он попал в аварию уже на первом круге. И не сумел финишировать.
- Чуть ли не на каждом гран-при он попадал в аварии или создавал другие опасные ситуации. Это происходило и во время гонок, и во время практик или квалификаций.
- Фанаты Формулы-1 даже создали специальный сайт, где собирают все неудачи Мазепина.