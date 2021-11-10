У мережі з'явилося відео, де 22-річний гонщик на підвищених тонах спілкується з охоронцем. Як стверджує іспанське видання, у результаті Мазепіна вигнали із закладу. Причина конфлікту сторін невідома.

До слова Російський гонщик Мазепін потрапив в аварію на піт-лейні та вилетів з гонки Формули-1

Зазначається, що Мазепін прийшов у нічний клуб у компанії 23-річного Джорджа Рассела (Williams) та 25-річного Олександра Албона (Toro Rosso).

Що відомо про Мазепіна