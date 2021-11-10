У мережі з'явилося відео, де 22-річний гонщик на підвищених тонах спілкується з охоронцем. Як стверджує іспанське видання, у результаті Мазепіна вигнали із закладу. Причина конфлікту сторін невідома.
До слова Російський гонщик Мазепін потрапив в аварію на піт-лейні та вилетів з гонки Формули-1
Зазначається, що Мазепін прийшов у нічний клуб у компанії 23-річного Джорджа Рассела (Williams) та 25-річного Олександра Албона (Toro Rosso).
Що відомо про Мазепіна
- Микита Мазепін проводить свій дебютний сезон у Формулі-1. Однак більше запам'ятався не своїми виступами, а скандалами та варіями.
- Він отримав місце в команді Haas, де його батько – співвласник "Уралкалія" – став головним спонсором. А ліврея автомобіля виконана у кольорах російського прапора.
- В дебютній гонці він потрапив в аварію вже на першому колі. І не зумів фінішувати.
- Мало не на кожному гран-прі він потрапляв в аварії чи створював інші небезпечні ситуації. Це ставалося і під час гонок, і під час практик чи кваліфікацій.
- Фанати Формули-1 навіть створили спеціальний сайт, де збирають усі невдачі Мазепіна.