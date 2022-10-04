Российский игрок Магомед-Шапи Сулейманов, выступающий за израильский клуб Хапоэль Беер-Шева, не сможет сыграть на выезде против польского Леха в Лиге конференций.

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Российский нападающий пропустит игру

Встреча Леха и Хапоэля состоится в четверг, 6 октября, в Познани.

Магомед-Шапи Сулейманов родился в Махачкале и выступал за российский клуб Краснодар, после чего отправился в турецкий Гиресунспор. Летом этого года он присоединился к Хапоэлю.

Также сообщают, что клуб еще пытается получить разрешение на въезд для Сулейманова, но шансы на это скудны.

Что известно о запрете въезда для россиян в Польшу

Запрет на въезд в Польшу для россиян был введен 19 сентября министром внутренних дел и администрации Мариушем Каминьским. Она будет действовать до особого распоряжения правительства.

Въехать в Польшу смогут приезжающие с гуманитарной целью россияне, а также диссиденты, владельцы вида на жительство, участники перевозки товаров и члены дипломатических миссий.

Любопытно. Польский защитник Мацей Рыбусь пропустит чемпионат мира-2022 из-за соглашения с российским клубом.