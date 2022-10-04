Одноклубники Яремчука переделали южнокорейскую детскую песенку Baby Shark ("Маленькая акула") на свой манер, вспомнив в ней украинца, пишет 24 канал .

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Песня для Яремчука

Нападающий Брюгге Ноа Ланг стал автором нового хита в команде.

Видео исполнения

Напомним, что Роман в конце этого лета вернулся в Бельгию после сезона в Португалии. Он перешел из Бенфики в Брюгге. Его контракт с бельгийской командой рассчитан на четыре года.

За трансфер Яремчука клуб из Брюсселя заплатил 16 миллионов евро, еще три миллиона евро предусмотрены в форме бонусных выплат.

Недавно эти матчи чемпионата Бельгии Брюгге обыграл Мехелен со счетом 3:0, а один из голов забил еще один украинец Эдуард Соболь, которому удался классный удар со штрафного.

Команда пока имеет 22 очка, однако остается лишь третьей с отставанием от лидера Антверпена в 5 пунктов при матче в запасе у соперника.