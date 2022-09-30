Одной из любимых отмазок для россиян есть фраза о том, что они "маленькие люди, ничего не решающие". Хотя таким "грешат" не только россияне, но и украинцы, которые до этого немало "обслуживали" тех же россиян.

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Очередным таким "маленьким человечком" стал российский футболист Дмитрий Чистяков. После поражения в футбольном матче его спросили, насколько сейчас удается думать о футболе. Его ответ был довольно размыт, особенно что касалось "частичної мобилизации". Ведь даже это выражение он не смог использовать.

"Скажу только за себя, время очень непростое. Достаточно товарищей ушли туда. Во время матчей, тренировок пытаюсь отвлекаться. Но когда выхожу с поля, начинаю читать новости, не знаю. Непростое время. Как его пережить? От нас это мало зависеть. Терпеть и поменьше читать новостей", – убежден Чистяков.

Не исключено, что Чистяков также может отправиться туда, куда пошли и его друзья – а именно в армию. Хотя в России и обещали, что спортсмены не будут подпадать под мобилизацию, но и они получили повестки. Ведь многие из них прошли через так называемые спортроты, а некоторые имеют даже офицерские звания.

К примеру, повестку получил и бронзовый призер в составе сборной России на Евро-2008 Динияр Билялетдинов. Также повестки пришли и в состав сборной России – пока администратору и массажисту. Поэтому некоторые из административного штаба команды решили не возвращаться в Россию после матча с Кыргызстаном в Бишкеке.