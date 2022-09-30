Однією з улюблених відмазок для росіян є фраза про те, що вони "маленькі люди, які нічого не вирішують". Хоча таким "грішать" не лише росіяни, але й українці, які до того чимало "обслуговували" тих же росіян.

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Черговим таким "маленьким чоловічком" став російський футболіст Дмітрій Чістяков. Після поразки у футбольному матчі в нього спитали, наскільки зараз вдається думати про футбол. Його відповідь була доволі розмитою, особливо що стосувалося "часткової мобілізації". Адже навіть цей вираз він не зміг використати.

"Скажу лише за себе, час доволі непростий. Достатньо товаришів пішло туди. Під час матчів, тренувань намагаюся відволіктися. Але коли виходжу з поля, починаю читати новини, не знаю. Непростий час. Як його пережити? Від нас це мало залежить. Терпіти та поменше читати новин", – переконаний Чістяков.

Не виключено, що Чістяков також може відправитися "туди", куди пішли і його друзі – а саме в армію. Адже хоча в Росії й обіцяли, що спортсмени не підпадатимуть під мобілізацію, але і вони отримали повістки. Адже чимало з них пройшли через так звані спортроти, а деякі мають навіть офіцерські звання.

Для прикладу, повістку отримав і бронзовий призер у складі збірної Росії на Євро-2008 Дініяр Білялєтдінов. Також повістки прийшли й до складу збірної Росії – поки адміністратору та масажисту. Тож дехто з адміністративного штабу команди вирішив не повертатися до Росії після матчу з Киргизстаном у Бішкеку.