Российский дзюдоист воюет против Украины: Гераскевич опубликовал очевидные доказательства

Призер чемпионата мира по дзюдо россиянин Евгений Прокопчук сражается в составе российской армии против Украины. В сети опубликовали фото, где он позирует в военной форме с оружием.

Соответствующие доказательства опубликовал украинский скелетонист Владислав Гераскевич. Он добавил несколько фотографий российского атлета.

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Россиянин позирует в военной форме с оружием

"Еще один "нейтральный" атлет. Евгений Прокопчук – призер чемпионата мира по дзюдо, присоединившегося к террористической армии России.

Вместо олимпийских ценностей русские спортсмены несут геноцид, убийство и смерть. Российским спортсменам следует запретить участие в международных видах спорта", – написал Гераскевич.

Также скелетонист добавил фотографии россиянина, на одном из фото он в военной форме и держит оружие.

Российский дзюдоист воюет на войне против Украины / Фото с твиттера Гераскевича

Гераскевич говорит о войне и хочет изменить решение МОК

Украинский скелетонист с первых дней вторжения активно говорит о войне в Украине, в частности, он дает интервью Западным СМИ.

В интервью для 24 канала он назвал ряд факторов, повлиявших на скандальное решение МОК в отношении россиян. В частности, он сдал о "близости" главы Комитета Баха с российским президентом Путиным. Также выделил российское лобби в Международных федерациях.

Также Гераскевич рассказал, что же делать украинским атлетам на Олимпиаде. Он считает, что бойкот не хорошая идея, по его мнению, украинцам необходимо ехать на Игры и представлять страну.