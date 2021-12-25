Российский депутат предложил наказывать сборную России за неудачные выступления
Источник:sports.ru
Российский депутат Султан Хазмаев убежден, что футболистов сборной следует наказывать за плохие результаты. Мол, это будет их мотивировать.
Штрафы для футболистов
Хамзаев выдвинул предложение о введении санкций против футболистов, плохо играющих в рамках сборной России. Также он предлагает наказывать игроков за нарушение дисциплины и при жалобах болельщиков.
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Чиновник убежден, что это будет заставлять футболистов играть с максимальной самоотдачей.
Мы считаем, что в этом случае следует требовать штрафовать футболиста в рамках контракта, который был заключен в клубе. Целесообразность этого предложения – повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше и с полной самоотдачей,
– говорится в заявлении депутата.