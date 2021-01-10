Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров вспомнил, как готовился к поединку с представителем Канады Гэри Гудриджу.

В бою, который состоялся в октябре 1997 года, Тактаров потерпел поражение нокаутом.

По словам 53-летнего Тактарова во время прямого эфира в своем инстаграме, он перед поединком провел много времени с представительницами женского пола.

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"За неделю до этого боя я был с восемью бразильскими девушками в одной комнате три дня. Я не собирался выступать ни в каком Pride. Это был последний бой, когда у меня был контракт с наркоманом-менеджером. Он был у меня два года, когда я наделал кучу ошибок в спорте", – признался легендарный российский боец.

Карьера Тактарова

53-летний Тактаров начал карьеру в смешанных единоборствах в 1993 году. Последний бой он провел в апреле 2008 года. Всего на его счету 17 побед, пять поражений и две ничьи.