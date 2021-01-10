Ветеран змішаних єдиноборств Олег Тактаров згадав, як готувався до поєдинку з представником Канади Гері Гудріджу.

У бою, який відбувся в жовтні 1997 року, Тактаров зазнав поразки нокаутом.

За словами 53-річного Тактарова під час прямого ефіру в своєму інстаграмі, він перед поєдинком провів багато часу з представницями жіночої статі.

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"За тиждень до цього бою я був з вісьмома бразильськими дівчатами в одній кімнаті три дні. Я не збирався виступати ні в якому Pride. Це був останній бій, коли у мене був контракт з наркоманом-менеджером. Він був у мене два роки, коли я наробив купу помилок в спорті", – зізнався легендарний російський боєць.

Кар'єра Тактарова

53-річний Тактаров почав кар'єру в змішаних єдиноборствах у 1993 році. Останній бій він провів у квітні 2008 року. Всього на його рахунку 17 перемог, п'ять поразок і дві нічиї.