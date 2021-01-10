Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов связался по видео с Криштиану Роналду. Общение спортсменов попало в камеру телефона Ислама Махачева, который мимоходом пошутил о возможной игре в футбол против нападающего Ювентуса.

Судя по всему, Хабиб, который со своими приятелями находится в эти дни в Дубае, и Криштиану договаривались сыграть в футбол. Соответствующее видео опубликовал инстаграм-аккаунт 433.

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"Блин, команда серьезная намечается. Мура, ты Криштиану на себя возьмешь?" – обратился Махачев к бойцу смешанного стиля Мураду Мачаеву, находившемуся за одним столом с Нурмагомедовым.

"Криштиану мой. Я разберусь с ним", – пообещал 34-летний бородатый дагестанец Мурад Мачаев по прозвищу "Душитель", который ранее тренировался под руководством отца Хабиба.