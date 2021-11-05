Российский боксер за 45 секунд победил "самым позорным нокаутом" года: видео
Источник:24 канал
Непобедимому российскому боксеру Абдулкериму Эдилову (4-0, 4 КО) понадобилось всего 45 секунд для того, чтобы нокаутировать ганского боксера Ричарда Ларти (14-5). Поединок в столице Чечни завершился досрочно.
Уже в первом раунде Эдилов отправил соперника в глухой нокаут. Но болельщики не поверили в картинное падение Ларти.
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Эдилов, конечно, попал с левой, но на первый взгляд удар показался не таким уж мощным, чтобы свалить с ног супертяжеловеса.
На видео видно, что ганец начал имитировать тяжелое повреждение еще до того момента, как перчатка россиянина коснулась его виска. В комментариях пользователи высмеяли такую победу, назвав поступок ганского спортсмена "самым позорным нокаутом" года.
Что известно о боксерах
- Эдилов провел четвертый бой на профессиональном ринге (все – выиграл), а раньше выступал в смешанных единоборствах. А еще он тренировал сыновей председателя Чечни Рамзана Кадырова.
- Его соперник Ларти – бывший чемпион страны и обладатель титула WBO Africa в тяжелом весе.