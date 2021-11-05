Андердог Самедов со стартового гонга начал искать пути в инфайтинг. Петросян не очень успешно сдерживал соперника на дальней дистанции, а на ближней терялся под постоянным натиском, выглядел пассивнее.
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Бой получился конкурентным. Самедов просто переработал Петросяна: 96-94, 99-91 и 96-94.
Самедов – Петросян: видеообзор
- Самедов – уроженец Азербайджана, но выступает за Россию.
- Для Петросяна это первое поражение на профессиональном ринге.