Уже в первом раунде Эдилов отправил соперника в глухой нокаут. Но болельщики не поверили в картинное падение Ларти.
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Эдилов, конечно, попал с левой, но на первый взгляд удар показался не таким уж мощным, чтобы свалить с ног супертяжеловеса.
На видео видно, что ганец начал имитировать тяжелое повреждение еще до того момента, как перчатка россиянина коснулась его виска. В комментариях пользователи высмеяли такую победу, назвав поступок ганского спортсмена "самым позорным нокаутом" года.
Что известно о боксерах
- Эдилов провел четвертый бой на профессиональном ринге (все – выиграл), а раньше выступал в смешанных единоборствах. А еще он тренировал сыновей председателя Чечни Рамзана Кадырова.
- Его соперник Ларти – бывший чемпион страны и обладатель титула WBO Africa в тяжелом весе.