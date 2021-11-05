Уже в первом раунде Эдилов отправил соперника в глухой нокаут. Но болельщики не поверили в картинное падение Ларти.

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Эдилов, конечно, попал с левой, но на первый взгляд удар показался не таким уж мощным, чтобы свалить с ног супертяжеловеса.

На видео видно, что ганец начал имитировать тяжелое повреждение еще до того момента, как перчатка россиянина коснулась его виска. В комментариях пользователи высмеяли такую ​​победу, назвав поступок ганского спортсмена "самым позорным нокаутом" года.

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