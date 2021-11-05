Вже в першому раунді Еділов відправив суперника до глухого нокауту. Але вболівальники не повірили у картинне падіння Ларті.
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Еділов, звичайно, потрапив з лівої, але на перший погляд удар здався не таким уже потужним, щоб звалити з ніг суперважковаговика.
На відео видно, що ганець почав імітувати тяжке пошкодження ще до того моменту, як рукавичка росіянина торкнулася його скроні. У коментарях користувачі висміяли таку перемогу, назвавши вчинок ганського спортсмена "найганебнішим нокаутом" року.
Що відомо про боксерів
- Еділов провів четвертий бій на професійному рингу (всі – виграв), а раніше виступав у змішаних єдиноборствах. А ще він тренував синів голови Чечні Рамзана Кадирова.
- Його суперник Ларті – колишній чемпіон країни та володар титулу WBO Africa у надважкій вазі.