Вже в першому раунді Еділов відправив суперника до глухого нокауту. Але вболівальники не повірили у картинне падіння Ларті.

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Еділов, звичайно, потрапив з лівої, але на перший погляд удар здався не таким уже потужним, щоб звалити з ніг суперважковаговика.

На відео видно, що ганець почав імітувати тяжке пошкодження ще до того моменту, як рукавичка росіянина торкнулася його скроні. У коментарях користувачі висміяли таку перемогу, назвавши вчинок ганського спортсмена "найганебнішим нокаутом" року.

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