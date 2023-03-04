Известный российский боксер Мурат Гассиев получил гражданство Армении. Соответствующее уведомление появилось на сайте Министерства образования, науки, культуры и спорта этой страны.

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Пытается усидеть на двух стульях

Заместитель министра спорта Армении Карен Гилоян прокомментировал выбор боксера.

Очень надеюсь, что в ближайшее время вы будете сражаться, как представитель Армении и как победитель поднимете наш флаг,

– сказал Гилояна.

Стоит отметить, что на встрече с министром Гассиев сидел в куртке, на одном из рукавов которой было знамя государства-агрессора, а на другом Армении.

Гассиев на встрече с замминистра / escs.am

Уже в новом статусе 3 марта Гассиев провел бой в Ереване против бывшего футболиста Майка Балогуна. Экс-россиянин победил 39-летнего американца нокаутом во втором раунде.

Напомним, что в 2018 году Гассиев сражался с украинским боксером Александром Усиком. На кону было звание абсолютного чемпиона мира по крузервейте. В 12-раундовом поединке украинец победил уроженца Северной Осетии единогласным решением судей. Усик забрал четыре основных пояса дивизиона и Кубок Мохаммеда Али.