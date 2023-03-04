Известный российский боксер Мурат Гассиев получил гражданство Армении. Соответствующее уведомление появилось на сайте Министерства образования, науки, культуры и спорта этой страны.
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Пытается усидеть на двух стульях
Заместитель министра спорта Армении Карен Гилоян прокомментировал выбор боксера.
Очень надеюсь, что в ближайшее время вы будете сражаться, как представитель Армении и как победитель поднимете наш флаг,
– сказал Гилояна.
Стоит отметить, что на встрече с министром Гассиев сидел в куртке, на одном из рукавов которой было знамя государства-агрессора, а на другом Армении.
Гассиев на встрече с замминистра / escs.am
Уже в новом статусе 3 марта Гассиев провел бой в Ереване против бывшего футболиста Майка Балогуна. Экс-россиянин победил 39-летнего американца нокаутом во втором раунде.