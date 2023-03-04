Відомий російський боксер Мурат Гассієв отримав громадянство Вірменії. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Міністерства освіти, науки, культури та спорту цієї країни.

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Намагається всидіти на двох стільцях

Заступник міністра спорту Вірменії Карен Гілоян прокоментував вибір боксера.

Дуже сподіваюся, що найближчим часом ви битиметеся, як представник Вірменії і як переможець піднімете наш прапор,

– сказав Гілояна.

Варто відзначити, що на зустрічі з міністром Гассієв сидів у куртці, на одному з рукавів якої був прапор держави-агресорки, а на іншому Вірменії.

Гассієв на зустрічі із заступником міністра / escs.am

Вже у новому статусі 3 березня Гассієв провів бій у Єревані проти колишнього футболіста Майка Балогуна. Ексросіянин переміг 39-річного американця нокаутом у другому раунді.

Нагадаємо, що у 2018 році Гассієв бився з українським боксером Олександром Усиком. На кону було звання абсолютного чемпіона світу у крузервейті. У 12-раундовому поєдинку українець переміг уродженця Північної Осетії одноголосним рішенням суддів. Усик забрав собі чотири основні пояси дивізіону та Кубок Мохаммеда Алі.