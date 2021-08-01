Выругался и показал нецензурные жесты: российский боксер устроил забастовку на Олимпиаде

Российский боксер Мурад Алиев, выступающий за Францию, устроил забастовку после поражения на Олимпийских играх. Боксера дисквалифицировали, что изрядно его возмутило.

Боксер проиграл из-за решения рефери

В четвертьфинале Олимпиады-2020 Алиев сражался против представителя Великобритании Фрейзера Кларка.

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Во время боя Алиев, по мнению рефери, ударил головой своего соперника. Это привело к рассечению у Кларка. В итоге судья присудил французу дисквалификацию.

Алиев не согласился с решением судей. Русский француз отказался покинуть ринг и устроил забастовку. Также он выражал недовольство, ругался и показывал неприличные жесты.

Мурад сидел в углу ринга около 30 минут. Потом ушел вместе с организаторами, но через 15 минут вернулся. Он оставался там еще около 15 минут, после чего завершил забастовку.

Это был мой способ показать, что решение было несправедливым. Я хотел бороться со всей этой несправедливостью... Я тренировался всю свою жизнь для этого и проиграл из-за решения одного рефери,

– цитирует боксера "Медуза".