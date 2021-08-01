Боксер програв через рішення рефері
У чвертьфіналі Олімпіади-2020 Алієв бився проти представника Великої Британії Фрейзера Кларка.
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Під час бою Алієв, на думку рефері, вдарив головою свого суперника. Це призвело до розсічення у Кларка. У результаті суддя присудив французу дискваліфікацію.
Алієв не погодився з рішенням суддів. Російський француз відмовився покинути ринг і влаштував страйк. Також він висловлював невдоволення, лаявся і показував непристойні жести.
Мурад сидів у кутку рингу близько 30 хвилин. Потім пішов разом з організаторами, але через 15 хвилин повернувся. Він залишався там ще близько 15 хвилин, після чого завершив страйк.
Це був мій спосіб показати, що рішення було несправедливим. Я хотів боротися з усією цією несправедливістю... Я тренувався все своє життя для цього і програв через рішення одного рефері,
– цитує боксера "Медуза".
- 26-річний Мурад Алієв народився у Москві. У 6 років він переїхав у Францію. Мурад – чемпіон Франції та срібний призер Європейських ігор у Білорусі.