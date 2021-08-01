Боксер проиграл из-за решения рефери
В четвертьфинале Олимпиады-2020 Алиев сражался против представителя Великобритании Фрейзера Кларка.
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Во время боя Алиев, по мнению рефери, ударил головой своего соперника. Это привело к рассечению у Кларка. В итоге судья присудил французу дисквалификацию.
Алиев не согласился с решением судей. Русский француз отказался покинуть ринг и устроил забастовку. Также он выражал недовольство, ругался и показывал неприличные жесты.
Мурад сидел в углу ринга около 30 минут. Потом ушел вместе с организаторами, но через 15 минут вернулся. Он оставался там еще около 15 минут, после чего завершил забастовку.
Это был мой способ показать, что решение было несправедливым. Я хотел бороться со всей этой несправедливостью... Я тренировался всю свою жизнь для этого и проиграл из-за решения одного рефери,
– цитирует боксера "Медуза".
- 26-летний Мурад Алиев родился в Москве. В 6 лет он переехал во Францию. Мурад – чемпион Франции и серебряный призер Европейских игр в Беларуси.