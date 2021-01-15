Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев провалил допинг-тест. В пробах россиянина обнаружен синтетический тестостерон.

Допинг обнаружили в пробе, которую Ковалев передал Добровольному антидопинговому агентству (Voluntary Anti-Doping Association, VADA, не путать со Всемирным антидопинговым агентством – WADA). Об этом сообщает BoxingScene.com.

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Ковалев передал свою пробу еще 30 декабря 2020 года перед боем с Бектемиром Меликузиевым из Узбекистана. Их бой сначала должен был состояться в Москве 30 января. Но из-за ухудшения состояния с коронавирусом в России, бой перенесли в США. Теперь бой не состоится.

Ковалев и его промоутеры уверяют, что боксер не употреблял ни допинга. Поэтому они обратились к VADA с просьбой проверить добавки боксера. А также готовы к тому, чтобы открыть пробу B.

Ковалев последний раз выходил в ринг еще в ноябре 2019 года, когда проиграл Саулю Альваресу звание чемпионат мира по версии WBO в полусреднем весе.