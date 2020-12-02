Российский боец смешанных единоборств Гаджимурад Антигулов, выступающий в UFC в полутяжелой весовой категории, устроил драку на свадьбе в Дагестане.

Как сообщает Telegram-канал Baza, на столах не было спиртных напитков, а спортсмен хотел выпить, поэтому принес их с собой.

К нему несколько раз подходили с просьбой убрать алкоголь, но Антигулов отказывался.

Смотрите также Украинский боксер Гвоздик намекнул о возобновлении карьеры

В какой-то момент у бойца сдали нервы, и он (на видео в синей кофте) решил разобраться с одним из гостей, но получил мощный удар. После этого в зале началась массовая драка, которую удалось остановить без полиции.

Что известно о Антигулове

31-летний Антигулов за карьеру провел 28 поединков в ММА. 20 из них он выиграл, восемь – проиграл. В UFC он выступает с 2016 года. В последнем бою под эгидой организации в октябре этого года он проиграл 36-летнему соотечественнику Максиму Гришину.

Видео драки