Російський боєць змішаних єдиноборств Гаджимурад Антігулов, який виступає в UFC в напівважкій ваговій категорії, влаштував бійку на весіллі в Дагестані.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, на столах не було спиртних напоїв, а спортсмен хотів випити, тому приніс їх з собою.

До нього кілька разів підходили з проханням прибрати алкоголь, але Антігулов відмовлявся.

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У якийсь момент у бійця здали нерви, і він (на відео в синій кофті) вирішив розібратися з одним з гостей, але отримав потужний удар. Після цього в залі почалася масова бійка, яку вдалося зупинити без поліції.

Що відомо про Антігулова

31-річний Антігулов за кар'єру провів 28 поєдинків в ММА. 20 з них він виграв, вісім – програв. У UFC він виступає з 2016 року. В останньому бою під егідою організації в жовтні цього року він програв 36-річному співвітчизнику Максиму Гришину.

Відео бійки