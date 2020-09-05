Российский боец UFC Зелим Имадаев (8-2) встретился с бразильцем Мишелом Перейрой (23-11) на традиционной предматчевой дуэли взглядов. Россиянин не удержался на ударил по лицу соперника.

Инцидент произошел накануне боя между ними, который состоится уже в ночь с 5 на 6 сентября в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 176, пишет mmajunkie.usatoday.

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Не выдержали нервы

Когда россиянин подошел к сопернику и президенту лиги, он пожал руку Уайту, после чего началась дуэль взглядов. Имадаев вплотную подошел к Перейре, а через несколько секунд неожиданно для бразильца ударил его в лицо. Охранники, которые стояли рядом, сразу вмешались в этот конфликт.

Перед прошлыми поединками россиянин также вызывающе себя вел и провоцировал соперника на конфликт. На этот раз бразилец не стал отвечать представителю России той же монетой, а просто показал жестом, что уничтожит россиянина во встрече.

Кто такой Зелим Имадаев?

Российский боец, который является одним из самых переоцененных российских бойцов за всю историю смешанных единоборств UFC. Ему прочили большое будущее. Но перейдя в лучшую лигу мира с идеальным показателем с 8 побед нокаутом, боец ​​сразу почувствовал, что такое лучший уровень и потерпел два поражения подряд.

Мишел Перейра – выступает в полусреднем весе в UFC. Бывший чемпион Сербии из боя в полутяжелом весе. Дебютировал Перейра в UFC в схватке против Дэнни Робертса в мае 2019 года. Бразилец выиграл бой благодаря удачному прыжке и удара коленом. За это он получил премию "Выполнение ночи".

Последний бой провел в феврале 2020 года против Диего Санчеса. Перейра доминировал над Санчесом большую часть боя, но был дисквалифицирован за запрещенный прием.

Момент удара от россиянина на дуэли взглядов