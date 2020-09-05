Російський боєць UFC Зелім Імадаєв (8–2) зустрівся з бразильцем Мішелом Перейрою (23–11) на традиційні передматчевій дуелі поглядів. Росіянин не втримався та вдарив по обличчю суперника.

Інцидент трапився напередодні бою між ними, який відбудеться вже у ніч з 5 на 6 вересня в Лас-Вегасі на турнірі UFC Fight Night 176, пише mmajunkie.usatoday.

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Не витримали нерви

Коли росіянин підійшов до суперника та президента ліги, він потиснув руку Уайту, після чого розпочалась дуель поглядів. Імадаєв впритул підійшов до Перейри, а через декілька секунд несподівано для бразильця вдарив його у обличчя. Охоронці, які стояли поруч, одразу втрутились у цей конфлікт.

Перед минулими поєдинками росіянин також зухвало себе поводив та провокував суперника на конфлікт. Цього разу бразилець не став відповідати представнику з Росії тією ж монетою, а просто показав жестом, що знищить росіянина у зустрічі.

Хто такий Зелім Імадаєв? Російський боєць, який є одним із найбільш переоцінених російських бійців за всю історію змішаних єдиноборств UFC. Йому пророкували велике майбутнє. Але перейшовши у кращу лігу світу з ідеальним показником із 8 перемог нокаутом, боєць відразу відчув, що таке кращий рівень та зазнав двох поразок поспіль.

Мішель Перейра – виступає в напівсередній вазі в UFC. Колишній чемпіон Сербії з бою в напівважкій вазі. Дебютував Перейра в UFC у сутичці проти Денні Робертса у травні 2019 року. Бразилець виграв бій завдяки вдалому стрибку та удару коліном. За це він отримав премію "Виконання ночі".

Останній бій провів у лютому 2020 року проти Дієго Санчеса. Перейра домінував у Санчесі більшу частину бою, але був дискваліфікований через заборонений прийом.

Момент удару від росіянина на дуелі поглядів