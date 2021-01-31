Российский боец ММА Мусаев победил соперника, а затем устроил массовое побоище: видео
В Лодзе состоялся турнир ММА KSW 58: Parnasse vs. Torres. Россиянин Шамиль Мусаев победил по очкам словенца Уроша Юришича.
Источник: 24 канал
По итогам трех раундов все судьи отдали победу Мусаеву, продлив его беспроигрышную серию. Юришич же потерпел свое первое поражение.
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Однако после боя в клетке возникала драка. Причина конфликта неизвестна. Разнимать бойцов бросились едва ли не все, кто был в клетке.
Видео драки
- Спортсмены выступают в полусреднем весе (до 77,1 кг).
- На счету 27-летнего Мусаева теперь 14 побед и ни одного поражения.
- Юришич потерпел первое поражение, в активе 28-летнего спортсмена 11 побед.
- KSW является одной из ведущих мировых лиг по боям смешанного стиля (ММА).
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