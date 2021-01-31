В Лодзе состоялся турнир ММА KSW 58: Parnasse vs. Torres. Россиянин Шамиль Мусаев победил по очкам словенца Уроша Юришича.

Источник: 24 канал

По итогам трех раундов все судьи отдали победу Мусаеву, продлив его беспроигрышную серию. Юришич же потерпел свое первое поражение.

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Однако после боя в клетке возникала драка. Причина конфликта неизвестна. Разнимать бойцов бросились едва ли не все, кто был в клетке.

Видео драки

Wow this is crazy! Never seen fighters for at it after the decision has been read pic.twitter.com/Hm2dDPIqvb — Jim (@MMA_Jim) January 30, 2021