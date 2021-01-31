У Лодзі відбувся турнір ММА KSW 58: Parnasse vs. Torres. Росіянин Шаміль Мусаєв переміг за очками словенця Уроша Юришича.

Джерело: 24 канал

За підсумками трьох раундів всі судді віддали перемогу Мусаєву, продовживши його безпрограшну серію. Юришич ж зазнав своєї першої поразки.

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Однак після бою в клітці виникала бійка. Причина конфлікту невідома. Розбороняти бійців кинулися мало не всі, хто був у клітці.

Відео бійки

Wow this is crazy! Never seen fighters for at it after the decision has been read pic.twitter.com/Hm2dDPIqvb — Jim (@MMA_Jim) January 30, 2021