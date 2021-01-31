Російський боєць ММА Мусаєв переміг суперника, а потім влаштував масове побоїще: відео
У Лодзі відбувся турнір ММА KSW 58: Parnasse vs. Torres. Росіянин Шаміль Мусаєв переміг за очками словенця Уроша Юришича.
Джерело: 24 канал
За підсумками трьох раундів всі судді віддали перемогу Мусаєву, продовживши його безпрограшну серію. Юришич ж зазнав своєї першої поразки.
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Однак після бою в клітці виникала бійка. Причина конфлікту невідома. Розбороняти бійців кинулися мало не всі, хто був у клітці.
Відео бійки
- Спортсмени виступають в напівсередній вазі (до 77,1 кг).
- На рахунку 27-річного Мусаєва тепер 14 перемог і жодної поразки.
- Юришич зазнав першої поразки, в активі 28-річного спортсмена 11 перемог.
- KSW є однією з провідних світових ліг з боїв змішаного стилю (ММА).
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