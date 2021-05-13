Что известно о деле Сосновского

В октябре 2019 года Сосновский вместе с сообщниками похитил бизнесмена. Он насильно отвез его в офис, где угрожал убийством и требовал 400 тысяч российских рублей.

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Получив от похищенного мужчины отказ выполнить их незаконные требования, один из обвиняемых совершил захват руками за шею потерпевшего.

Перекрыв мужчине доступ кислорода, тот начал терять сознание. Пострадавшему удалось скрыться.

Позже он написал заявление в полицию. В ноябре 2020 года фигурантов дела задержали. Фигурант дела Руслан Маматкулов был замглавы федерации бокса Подмосковья.

Суд приговорил Маматкулова к девяти годам и шести месяцам лишения свободы, Сосновского и Гладкова – к восьми годам и шести месяцам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Козлову и Салахотдинову суд назначил четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,

– сообщили в московской прокуратуре.