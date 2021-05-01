Быстрая победа

Бой получился недолгим. Уже в первом раунде представитель Канады Рори Макдональд завершил драку с Кертисом Миллендером.

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Макдональд перевел соперника в партер, где со спины сделал удушающий прием, заставивший Кертиса сдаться. Судья сигнализировал о победе Рори. 31-летнему канадскому бойцу удалось одержать 22 победу в карьере при 6 поражениях в активе.

Для американца это фиаско стало уже восьмым подряд. Также в его активе 16 побед.

Интересно, что оба бойца ранее сражались в UFC, но покинули лигу по разным причинам. Рори Макдональд ушел из-за того, что ему мало платили, а Кертиса Миллендера уволили из-за целой горы поражений.

Видео удушающего приема