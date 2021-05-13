Що відомо про справу Сосновського

У жовтні 2019 року Сосновський разом зі спільниками викрав бізнесмена. Він насильно відвіз його в офіс, де погрожував вбивством і вимагав 400 тисяч російських рублів.

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Отримавши від викраденого чоловіка відмову виконати їхні незаконні вимоги, один з обвинувачених здійснив захоплення руками за шию потерпілого.

Перекривши чоловіку доступ кисню, той почав втрачати свідомість. Потерпілому вдалося втекти.

Пізніше він написав заяву у поліцію. У листопаді 2020 року фігурантів справи затримали. Фігурант справи Руслан Маматкулов був заступник голови федерації боксу Підмосков'я.

Суд засудив Маматкулова до дев'яти років і шести місяців позбавлення волі, Сосновського та Гладкова – до восьми років і шести місяців позбавлення волі. Вони будуть відбувати покарання у виправній колонії суворого режиму. Козлову і Салахотдінову суд призначив чотири роки позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму,

– повідомили у московській прокуратурі.