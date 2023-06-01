Анастасию Войнову и Марию Новолодскую не допустили к международным соревнованиям. Россиянки даже показательно не могут придерживаться нейтралитета.

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Международный союз велосипедистов (UCI) решил отвлечься от представительниц страны-агрессора. Всемирная организация вообще не против видеть российских и белорусских спрортсменов на международных соревнованиях, однако они должны соблюдать определенные правила. Войнова и Новолодска "миротворным" шансом МОК не воспользовались.

UCI разрешил россиянам и белорусам вернуться в соревнования, если они будут отвечать определенным критериям. Спортсменам запрещено соревноваться, если они выражали поддержку российскому вторжению в Украину в социальных сетях или в интервью, если у них есть связи с Вооруженными силами России, или если они участвовали в провоенных демонстрациях или демонстрировали символ "Z".

Анастасия Войнова, еще и серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, является членом Росгвардии (также она часть команды "ГазпромРусВело"). Мария Новолодская, также получившая бронзовую медаль Олимпийских Игр, является представительницей ЦСКА. Таким образом, спортсменки из страны-агрессора и не будут допущены к соревнованиям. К тому же стоит отметить, что паралимпийский велогонщик Алексей Обиденнов также не будет задействован в мировых первенствах.