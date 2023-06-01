Анастасію Войнову та Марію Новолодську не допустили до міжнародних змагань. Росіянки навіть показово не можуть дотримуватись нейтралітету.

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Міжнародний союз велосипедистів (UCI) вирішив абстрагуватися від представниць країни-агресора. Світова організація взагалі-то не проти бачити російських та білоруських спрортсменів на міжнародних змаганнях, проте вони повинні дотримуватись певних правил. Войнова та Новолодська "миротворним" шансом МОК не скористалися.

UCI дозволив росіянам і білорусам повернутись до змагань, якщо вони відповідатимуть певним критеріям. Спортсменам заборонено змагатися, якщо вони висловлювали підтримку російському вторгненню в Україну в соціальних мережах чи в інтерв’ю, якщо вони мають зв’язки зі Збройними силами Росії, або якщо вони брали участь у провоєнних демонстраціях або демонстрували символ "Z".

Анастасія Войнова, яка ще й срібна та бронзова призерка Олімпійських ігор, є членом Росгвардії (також вона частина команди "ГазпромРусВело"). Марія Новолодська, яка також здобула бронзову медаль Олімпійських Ігор, є представницею ЦСКА. Таким чином спортсменки з країни-агресора і не будуть допущені до змагань. До того ж варто відзначити, що паралімпійського велогонщика Олексій Обиденнов також не буде задіяний в світових першостях.