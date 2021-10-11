Умова від України

Таку умову поставив організатор турніру – Українська федерація змішаних бойових мистецтв (UF MMA).

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Чемпіонат Європи в Києві пройде під егідою GAMMA (Global Association of Mixed Martial Arts). Президент UF MMA Володимир Тесля розповів, як єврофорум перекочував в Україну.

На сторінці організації у фейсбуці він розповів, що спочатку турнір збиралися провести в Греції, потім в Грузії, але обидві країни вимушено відмовилися від проведення через пандемію коронавірусу.

Тоді своє бажання висловила Україна, але з умовою, що в ЧЄ не братимуть участь бійці з Росії. GAMMA з розумінням поставилася до цієї вимоги і погодилася. За словами Теслі, на даний момент GAMMA визнана в 41 країні, ще в деяких вона проходить процес реєстрації.

Чемпіонату Європи зі змішаних бойових мистецтв має відбутися у київському "Палаці Спорту" з 5-го по 9 листопада цього року.