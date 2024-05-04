Россияне авиабомбой повредили зал каратэ в Дергачах: ужасные фото

Россияне продолжают уничтожать спортивную инфрастурктуру Украины. Под ударом снова оказалась Харьковская область.

В четверг, 2 мая, Россия обстреляла управляемыми авиабомбами Деркачи на Харьковщине. КАБ попала в 50 метрах от зала каратэ.

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Последствия российской атаки

На момент удара в спортивном зале находились люди. Травмы получили 6 детей, 4 из которых имеют повреждения средней тяжести, а еще двое – легкой. Также травмировался 75-летний мужчина.

Сирен не было слышно, поэтому о воздушной тревоге директор фитнес-клуба узнала из сообщений. Из-за этого дети не успели вовремя спрятаться.



Последствия российского удара по залу в Дергачах / Фото ГСЧС Харьковщины

Преступления России против украинского спорта