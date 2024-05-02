Страна-агрессор продолжает террор против Украины. 1 мая российская захватническая армия баллистическими ракетами ударила по объектам гражданской инфраструктуры Одессы.

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Ракетный удар по Одессе уничтожил спортивный зал

В результате атаки России ранения различной степени сложности получили 14 человек. Были полностью уничтожены склады "Новой почты", садовый центр и зал спортивной и художественной гимнастики "Триумф".

По словам тренера по чирлидингу и акробатике Виктории, на следующей неделе ее воспитанники должны были поехать на чемпионат Украины. А в конце июня они планировали участие в чемпионате Европы.

Последствия разрушения спортивного зала в Одессе / Фото ГСЧС Одесской области

Россия целенаправленно уничтожает спорт в Украине