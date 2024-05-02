Страна-агрессор продолжает террор против Украины. 1 мая российская захватническая армия баллистическими ракетами ударила по объектам гражданской инфраструктуры Одессы.
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Ракетный удар по Одессе уничтожил спортивный зал
В результате атаки России ранения различной степени сложности получили 14 человек. Были полностью уничтожены склады "Новой почты", садовый центр и зал спортивной и художественной гимнастики "Триумф".
По словам тренера по чирлидингу и акробатике Виктории, на следующей неделе ее воспитанники должны были поехать на чемпионат Украины. А в конце июня они планировали участие в чемпионате Европы.
Последствия разрушения спортивного зала в Одессе / Фото ГСЧС Одесской области
Россия целенаправленно уничтожает спорт в Украине
- Отметим, что это далеко не первый разрушенный россиянами спортивный объект. С начала полномасштабной агрессии пострадали более 500 различных спортивных сооружений. На их восстановление нужно более 300 миллионов долларов. И эта цифра растет с каждым днем.
- Представители Международного олимпийского комитета закрывают глаза на преступления России, будто в этом виноват исключительно кремлевский режим во главе с Путиным. Зато ведомство Томаса Баха постоянно настаивает на возвращении россиян к международным соревнованиям, в том числе к Олимпийским играм.
- Однако пока продолжается террор против Украины ни один представитель страны-агрессора не должен быть допущен к международным турнирам.